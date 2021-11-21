В «Уфе» прокомментировали слухи о продаже Агаларова

В последнее время все активнее обсуждается возможный уход Гамида Агаларова из «Уфы». Согласно различным слухам, клуб не против распрощаться с лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги, но при этом запросит за трансфер достаточно солидную сумму.

Эту информацию прокомментировал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. По его словам, задачи продать форварда и выручить деньги нет, но если появится какой-то шанс заработать, то он будет изучен.

«Желание продавать лучшего бомбардира лиги явно не большое. Но если будут предложения, можем их рассмотреть», - заявил Газизов в интервью для Sport24.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Агаларова уже 13 мячей во внутреннем первенстве.