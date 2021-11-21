Стукалов: «Расстроены, что не победили, но ничья сегодня - закономерный результат»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Ростовом» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Учитывая то, что команды идут рядом в турнирной таблице и решали задачи по набору очков, ничья на выезде с прямым конкурентом - удачный результат, или все-таки не досчитались?

- Опять же мы выходили играть на победу, действовали агрессивно. Я считаю, что мы отодвинули игру от своих ворот. Думаю, что игра была интересная для зрителей. С двух сторон шла хорошая мужская борьба. Конечно, мы расстроены, что не победили, но ничья сегодня - закономерный результат.

- Вы не смотрели пенальти, когда бил Агаларов, а ушли в угол скамейки, отвернулись. Почему так? Это традиция?

- Я не смотрю пенальти. Чтобы не нервничать лишний раз.