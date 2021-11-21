Кафанов: «Али играет хорошо, но голевых моментов у Комличенко всегда больше»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов подвёл итоги матча с «Уфой» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- По всей видимости, пытались освежить атаку, выпустив Комличенко в концовке. Али не в состоянии был доиграть, не хватало ему сил?

- Али в состоянии, здесь какая ситуация? Али играет у нас больше, если брать этот год, а Комличенко меньше. Но моментов к Комличенко больше. Забивает или нет - это другой момент. Али играет хорошо, но голевых моментов у Комличенко всегда больше, при том что он играет меньше. Начнет забивать, значит, должен уже забивать. В этой игре у него тоже был момент.

- Как оцените то, как команда проводит финиш первого круга? Четыре матча без поражений, какое эмоциональное состояние? Насколько все удается?

- Уверенности больше появилось, в этом плане да, увереннее стали.