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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафанов: «Али играет хорошо, но голевых моментов у Комличенко всегда больше»

21 Ноября 2021 • 16:17 Комментировать
Ростов
...
Уфа
2.00 3.20 4.20
Через -4 ч. -48 мин.

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов подвёл итоги матча с «Уфой» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- По всей видимости, пытались освежить атаку, выпустив Комличенко в концовке. Али не в состоянии был доиграть, не хватало ему сил?

- Али в состоянии, здесь какая ситуация? Али играет у нас больше, если брать этот год, а Комличенко меньше. Но моментов к Комличенко больше.  Забивает или нет - это другой момент. Али играет хорошо, но голевых моментов у Комличенко всегда больше, при том что он играет меньше. Начнет забивать, значит, должен уже  забивать. В этой игре у него тоже был момент.

- Как оцените то, как команда проводит финиш первого круга? Четыре матча без поражений, какое  эмоциональное состояние? Насколько все удается?

- Уверенности больше появилось, в этом плане да, увереннее стали.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Виталий Кафанов
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