​Агаларов уже на 3 гола опережает Дзюбу в рейтинге бомбардиров РПЛ

Гамид Агаларов продолжает исправно поражать ворота соперников в чемпионате России. В игре 15-го тура против «Ростова», которая проходит в воскресенье, нападающий уже успел оформить дубль. Забив второй гол ростовчанам посредством удара с одиннадцатиметровой отметки, Агаларов увеличил отрыв от форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в рейтинге бомбардиров текущего сезона Премьер-лиги. Теперь на счету Агаларова 13 голов, в то время как Дзюба отличился 10 раз.

Следить за развитием событий в матче «Ростов» - «Уфа» можно на портале LiveResult, где проходит трансляция игры в текстовом формате.