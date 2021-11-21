​Агаларов увеличил отрыв от Дзюбы в гонке бомбардиров РПЛ

В воскресенье «Уфа» проводит гостевой матч чемпионата России против «Ростова». Форвард уфимской команды Гамид Агаларов смог открыть счёт по ходу первого тайма. Для Агаларова этот гол стал 12-м в текущем чемпионате. Форвард упрочил своё положение на вершине рейтинга бомбардиров, оторвавшись от Артёма Дзюбы, забившего 10 раз.

Добавим, что третье место в таблице бомбардиров делят Матео Кассьера из «Сочи», Сердар Азмун из «Зенита» и Фёдор Смолов из «Локомотива». Каждый из них в этом чемпионате по семь раз расписывался в воротах соперников.

Следить за матчем «Ростов» - «Уфа» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.