«Уфа» установила ценник на лучшего бомбардира РПЛ Агаларова: Кто в лиге может себе позволить трансфер форварда

Гамид Агаларов – лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас и главное открытие лиги. В 14 матчах форвард «Уфы» отметился 11 мячами, при этом остальные футболисты башкирской команды вместе взятые забили 3 гола. В этом сезоне Гамид уже забивал и грандам – «Динамо», «Зениту» и «Краснодару». Однако уже зимой бомбардир может пойти на повышение. «Уфа» заявила о готовности продажи за 10 млн евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается, почему Агаларов стоит так дорого и кто из клубов РПЛ может его купить.

Бомбардир «Уфы» проводит первый полноценный сезон во взрослом футболе. Год назад Гамид выступал за дубль «Уфы» и лишь подавал надежды на основной состав. Но стоило ему перебраться в главную команду, тут же он начал показывать аномальную результативность. Показатель xG (ожидаемые голы) у него 7,00, но забил он 11 мячей. Форварды, которые хорошо распоряжаются моментами, особо ценятся. Но будет ли Агаларов так же эффективен, если перейдёт в другую команду?

В СМИ периодически появляется информация о заинтересованности московского «Динамо». Не так давно «бело-голубые» сделали похожую покупку, когда подписали Дениса Макарова из «Рубина» за 9 млн евро. Молодой полузащитник не может адаптироваться к стилистике новой команды и надежд пока не оправдал. Однако «Динамо» вряд ли будет отказываться от намеченного плана – в команде играет много молодёжи, и Агаларов вполне может влиться в коллектив. «Бело-голубых» может спугнуть то, что молодые футболисты, оказываясь в более сильном клубе, часто сдуваются. Достаточно вспомнить пример Ивана Игнатьева, за которого «Рубин» отдал 7 млн евро. По таланту Игнатьев был не слабее Агаларова, но оказался в глубоком запасе.

Если до коронавируса трансфер за 10 млн евро могли себе позволить почти все топ-клубы, то сейчас никто не хочет рисковать. Возможно, это не касается могущественного «Зенита», но Семак вряд ли заинтересован в Агаларове. Питерскому клубу нужен форвард, учитывая заканчивающиеся контракты Азмуна и Дзюбы, но «Зенит» будет проявлять интерес к опытному нападающему, который сможет стабильно забивать по 15-20 голов за сезон.

Если говорить о внутренних переходах российских игроков, то трансферов по 10+ млн евро было всего три. В 2013 году «Анжи» заплатил «Динамо» 19 млн за Александра Кокорина, но через пару месяцев нападающий вернулся в Москву за ту же сумму. На втором месте в рейтинге трансфер Игоря Денисова в «Анжи» за 15 млн евро, после чего за такую же сумму футболист перешёл в «Динамо». Это был тоже 2013 год, когда в РПЛ крутились серьёзные деньги, а «Анжи» взрывал трансферный рынок. Ещё был переход Александра Бухарова из «Рубина» в «Зенит» в 2010 году за 12 млн евро.

«Уфа» – клуб, который умеет зажигать новые звёзды. За последние пять лет на повышение ушли Александр Зинченко – в «Ман Сити», Иван Обляков и Игорь Дивеев – в ЦСКА, Данил Круговой и Андрей Лунёв – в «Зенит», Даниил Фомин – в «Динамо». Однако ни один из трансферов не превысил 4 млн евро. Никто не сомневается в том, что Газизов умеет продавать игроков. Правда, далеко не все покупатели остались довольны приобретениями. Остона Урунова тоже ведь брали в качестве мегаталанта. Но 10 млн за Алагарова – это слишком смелый ход даже для Газизова.

Вполне вероятно, «Уфа» хочет воспользоваться тем, что рынок в России перегрет из-за лимита. Молодых талантов в стране не так много, а «Уфа» видела, за какие деньги уходили Макаров, Тикнизян и Марадишвили. Сумма переходов оказывалась гораздо выше, чем трансферная стоимость. Вот и в Башкирии решили выжать максимум из ситуации. Трансферная стоимость Агаларова – 1,2 млн евро, а клуб его хочет продать в 8 раз дороже. Гамид – перспективный футболист, но вряд ли за него кто-то заплатит больше 4-5 млн этой зимой. К лету цена может вырасти, но Гамиду нужно показывать такую же высокую результативность.

Владислав АВРАМЕНКО