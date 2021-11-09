Отец Агаларова опроверг слухи о переговорах с «Динамо»

Сегодня, 9-го ноября, появилась информация, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов якобы близок к переходу в московское «Динамо». Однако, отец футболиста Руслан Агаларов опроверг эти слухи.

По его словам, у лучшего бомбардира российской Премьер-лиги есть действующий контракт со своим нынешним клубом, поэтому на данный момент ни о каком трансфере не может идти речи. «Первый раз об этом слышу», - подчеркнул Агаларов-старший в интервью со Sport24.

Добавим, что об интересе ведущих российских команд к персоне забивного форварда сообщалось еще несколько дней назад. В активе у 21-летнего игрока уже 11 голов в 14 поединках чемпионата, что помогло ему попасть на радар тренерского штаба сборной России.