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Сказал в перерыве: «Мы уже опозорились, давайте, играйте в футбол» - Божович

21 Ноября 2021 • 19:06 Комментировать
Динамо Москва
5:1
Арсенал Тула
окончен

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Понятно, счетом вряд ли можете быть довольны, да и игрой тоже. Но что-то позитивное было?

- Нет, не могу сказать. Хорошо, что забили один гол, но не могу выделить ничего позитивного. Трудно после такого поражения найти слова, чтобы что-то сказать игрокам.

- При этом в концовке, несмотря на ужасный матч для вашей команды, было видно, что ребята не опускают рук, идут вперед, стараются все-таки.

- Что делать? Нам не надо было дальше позориться, потому что мы уже опозорились. Сказал в перерыве: «Мы уже опозорились, давайте, играйте в футбол».

- В чем причина такого первого тайма?          

- Надо посмотреть игру еще и проанализировать. Думаю, наверняка что-то психологическое, потому что это не в первый раз у нас так получается.

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Арсенал Тула
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