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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварца попросили оценить вероятность прихода на пост наставника сборной России

19 Ноября 2021 • 13:50 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Арсенал Тула
21.11 16:30

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Арсеналом» ответил на вопросы о сборной России и игре туляков.

- Как вам матч сборной России с Хорватией, что не получилось у команды?

- Я не могу оценить эту игру. Я смотрел ее, считаю, что у сборной России есть очень хорошая возможность пробиться в финальный этап чемпионата мира.

- Вы уже год проработали в России. Потенциально рассмотрели ли бы предложение возглавить сборную России?

- Конечно, нам приятно, что работа тренерского штаба так высоко ценится, но в то же время мы не думаем об этом, чтобы возглавить основную национальную сборную. Весь наш фокус внимания направлен на игру против тульского «Арсенала».

- Перед матчем со «Спартаком» не успел вернуться Бальбуэна. Как на сей раз, он будет играть?

- Тогда он приехал буквально в день игры, поэтому он не смог принять участие. Сейчас ситуация немного иная, он вчера вернулся из расположения национальной команды. Сегодня-завтра мы посмотрим, как все будет. Но точно Фабиан будет в заявке команды на игру против «Арсенала».

- Целый год не играли против тульского «Арсенала», там сменился главный тренер. Какие ключевые изменения в команде?

- Да, конечно, мы проанализировали последние встречи, которые были при Модраге Божовиче. Как правило, при нем команда играет по схеме 4-1-4-1. Надо сказать, что «Арсенал» - это не та команда, которая выделяется большим процентом владения мяча, но в то же время стоит отметить, насколько они хороши в контратаках. Отметим быстрых игроков атакующей группы «Арсенала», к тому же команда активно играет в зоне подбора и наносит много ударов из-за пределов штрафной площади. Соответственно, исходя из этих моментов нам нужно качественно сыграть в обороне и проявить свои лучшие качества в атаке. Насколько я знаю, есть еще одна историческая веха. Ровно 76 лет назад у «Динамо» был британский тур, когда «Динамо» играло с лондонским «Арсеналом» и одержало победу со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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Комментарии (1)
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Don sangre
19 Ноября 2021 в 14:03
Ты смотри ка молодец Шварц знает про британское турне Динамо э
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