​Захарян остался в запасе: «Динамо» назвало состав на матч с «Арсеналом»

В воскресенье «Динамо» будет завершать первый круг домашним матчем против тульского «Арсенала». Наставник «бело-голубых» Сандро Шварц решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Ордец, Скопинцев, Моро, Шиманьски, Фомин, Макаров, Грулёв, Тюкавин.

Стоит сказать, что 18-летний Арсен Захарян начнёт игру на скамейке для запасных. Прошлую игру против «Краснодара» хавбек пропустил из-за повреждения.

Следить за матчем «Динамо» - «Арсенал» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.