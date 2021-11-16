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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Шунин назвал свою мечту после продления контракта с «Динамо»

16 Ноября 2021 • 17:11 Комментировать
Динамо Москва
...
Арсенал Тула
21.11 16:30

Во вторник «Динамо» объявило о продлении контракта с голкипером Антоном Шуниным. Футболист, который проводит в московском клубе всю свою карьеру, расписался в договоре, рассчитанном до конца сезона 2023/2024.

В комментарии для пресс-службы «Динамо» Шунин сказал, что никаких проблем в переговорах о новом контракте, которые проходили с октября, не возникало. Вратарь отметил, что чувствует себя хорошо и уверен в дальнейшем прогрессе команды.

«Я не представляю себя вне клуба. «Динамо» дало мне всё. Конечно, я рад, что мы и дальше будем двигаться вместе. Моя цель и мечта – взять чемпионство с любимым клубом», - поделился Шунин.

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин
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