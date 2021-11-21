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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: «Полностью контролировали ход матча на протяжении 75 минут»

21 Ноября 2021 • 19:01 Комментировать
Динамо Москва
5:1
Арсенал Тула
окончен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (5:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Себастиан Шиманьски сказал, что это лучший первый тайм вашей команды в этом сезоне. Согласны?

- Да, я согласен. Сегодня в первом тайме мы показали очень хороший футбол, мы находили свободные зоны и забили великолепные мячи.

- Это с атакующей точки зрения, но при этом кажется, что куда важнее, что вы ничего не позволили сопернику сделать в первом тайме?

- Я считаю, что мы полностью контролировали ход матча на протяжении 75 минут, мы контролировали игру. Единственное, к сожалению, нас не хватило в концовке. Сыграли ближе к своим воротам, прижались. Тем не менее, хочу похвалить нашу команду. Сегодня закончился первый круг, мы набрали 29 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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