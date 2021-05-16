Слуцкий: «Мы очень хорошо работали этот год»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги сезона.

«Мы все работаем, весь клуб. Все стараемся сделать нашу команду лучше. Каждый из людей, работающих внутри клуба, вносит свою лепту. Мы очень хорошо работали этот год», - цитирует Слуцкого пресс-служба казанцев.

Отметим, что «Рубин» сегодня вырвал ничью на последних минутах матча с «Ротором» (1:1). Заработанное очко позволило казанскому клубу занять четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а вместе с этим и выйти в Лигу Конференций.

Напомним, что о назначении Слуцкого на пост главного тренера «Рубина» было объявлено в декабре 2019 года.