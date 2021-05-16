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Болельщики «Ротора» просят сделать их команду 17-м участником РПЛ нового сезона

16 Мая 2021, 21:54,

Болельщики «Ротора» выступили с открытым заявлением в адрес главы РФС Александра Дюкова с просьбой разобраться в причинах переноса матча 30-го тура РПЛ «Уфа» - «Арсенал», который начался спустя два часа от изначально запланированного времени и завершился победой хозяев (2:1). В итоге команда из Волгограда выбыла в ФНЛ.

Болельщики отмечают, что матчи ставят в одно время, «чтобы максимально избежать возможности договорных матчей между участниками соревнований». Также фанаты увидели нелогичные моменты в скандальном матче: «игрок «Арсенала» забил мяч в свои ворота при счете - 1:1, а после этого другой игрок «Арсенала» на ровном месте получил красную карточку».

Помимо просьба наказать виновных в сложившейся ситуации болельщики просят увеличить число участников нового сезона РПЛ, наверняка, за счет «Ротора».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор
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Комментарии (1)
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Nown Alex
16 Мая 2021, 22:45

да...матч с нехорошим запахом...

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