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Алейник: «Надо выходить и выигрывать»

11 Мая 2021, 21:37,

Полузащитник футбольного клуба «Ротор» Олег Алейник рассказал о предстоящей игре с «Рубином» и поддержке болельщиков. Матч с казанским коллективом запланирован на 16 мая, в воскресенье.

«У нас сейчас боевое настроение. Проигрывать всегда обидно, должны были набирать минимум один балл, в идеале – выигрывать. Выиграли бы, если бы забил Зурико, но всем нам не хватило концентрации. Если бы каждый на своей позиции отыграл до финального свистка, закончили бы матч вничью», - приводит слова Алейника официальный Twitter клуба.

«Но сейчас об этом лучше забыть. Следует собраться на следующий матч. Просто выйти и сыграть. Эта игра может быть заключительной для нас, а может и нет. Надо выходить и выигрывать. Я уверен, у нас будет хорошая поддержка. Важно, чтобы болельщики были с нами, а мы постараемся выиграть», - добавил футболист.

Напомним, что «Ротор» на данный момент имеет в своем активе 21 балл и находится на 15-й позиции.


Евро-Футбол.Ру Глагоцкий Андрей
Теги: Рубин, Ротор, Российская Премьер-Лига, Олег Алейник
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