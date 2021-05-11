Алейник: «Надо выходить и выигрывать»

Полузащитник футбольного клуба «Ротор» Олег Алейник рассказал о предстоящей игре с «Рубином» и поддержке болельщиков. Матч с казанским коллективом запланирован на 16 мая, в воскресенье.

«У нас сейчас боевое настроение. Проигрывать всегда обидно, должны были набирать минимум один балл, в идеале – выигрывать. Выиграли бы, если бы забил Зурико, но всем нам не хватило концентрации. Если бы каждый на своей позиции отыграл до финального свистка, закончили бы матч вничью», - приводит слова Алейника официальный Twitter клуба.

«Но сейчас об этом лучше забыть. Следует собраться на следующий матч. Просто выйти и сыграть. Эта игра может быть заключительной для нас, а может и нет. Надо выходить и выигрывать. Я уверен, у нас будет хорошая поддержка. Важно, чтобы болельщики были с нами, а мы постараемся выиграть», - добавил футболист.

Напомним, что «Ротор» на данный момент имеет в своем активе 21 балл и находится на 15-й позиции.