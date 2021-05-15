Деспотович: «Слуцкий - лучший тренер в России»

Центрфорвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович высказался о главном тренере команды Леониде Слуцком.

«Я работал с большим количеством специалистов и могу с уверенностью утверждать, что он лучший в России. В моей карьере он 100% самый сильный тренер», - цитирует сербского бомбардира издание «Спорт Бизнес Online».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Деспотович провел 25 поединков, забил 13 голов (три - с пенальти) и сделал три результативные передачи.

После 29 туров подопечные Леонида Слуцкого занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В последнем туре «Рубин» на своем домашнем стадионе примет «Ротор». Матч пройдет 16 мая, начало - 14:00 мск.