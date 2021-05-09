Костюков: «Борьба за медали примерно такая же, что и за выживание»

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09 Мая 2021, 20:29,
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Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков высказался о борьбе за еврокубки.
«Борьба за медали, за высокие места она примерно такая же, что и за выживание. Ты борешься, тебе приятно, когда ты видишь результат», - цитирует Костюкова пресс-служба «Рубина».
За один тур до конца чемпионата «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице, «Спартак» и «Локомотив» опережают казанцев на один зачетный балл, но «красно-белые» имеют матч в запасе.
В последнем матче сезона подопечные Леонида Слуцкого сыграют с «Ротором», встреча состоится в воскресенье, 16 мая, начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, Михаил Костюков