Костюков: «Борьба за медали примерно такая же, что и за выживание»

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков высказался о борьбе за еврокубки.

«Борьба за медали, за высокие места она примерно такая же, что и за выживание. Ты борешься, тебе приятно, когда ты видишь результат», - цитирует Костюкова пресс-служба «Рубина».

За один тур до конца чемпионата «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице, «Спартак» и «Локомотив» опережают казанцев на один зачетный балл, но «красно-белые» имеют матч в запасе.

В последнем матче сезона подопечные Леонида Слуцкого сыграют с «Ротором», встреча состоится в воскресенье, 16 мая, начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.