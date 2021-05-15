Солтмурад Бакаев – об игре с «Ротором»: «Это будет один из самых тяжелых матчей в чемпионате для нас»

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15 Мая 2021, 20:36,
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Хавбек «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура российской Премьер-лиги с «Ротором».
«Ротор» приедет биться. Это будет один из самых тяжелых матчей в чемпионате для нас», - цитирует Бакаева пресс-служба «Рубина».
Матч между «Рубином» и «Ротором» состоится завтра, 16 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.
После 29 туров казанский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, опережая ЦСКА, идущий шестым, всего лишь на два зачетных балла. «Ротор» же в свою очередь расположился на предпоследней строчке и борется за выживание.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, Ротор, Солтмурад Бакаев