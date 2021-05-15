Солтмурад Бакаев – об игре с «Ротором»: «Это будет один из самых тяжелых матчей в чемпионате для нас»

Хавбек «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура российской Премьер-лиги с «Ротором».

«Ротор» приедет биться. Это будет один из самых тяжелых матчей в чемпионате для нас», - цитирует Бакаева пресс-служба «Рубина».

Матч между «Рубином» и «Ротором» состоится завтра, 16 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 29 туров казанский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, опережая ЦСКА, идущий шестым, всего лишь на два зачетных балла. «Ротор» же в свою очередь расположился на предпоследней строчке и борется за выживание.