Гендиректор «Ротора»: «У нас впереди матч жизни, финал ЧМ, можно сказать»

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15 Мая 2021, 14:22,
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Гендиректор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский отметил важность предстоящего поединка против казанского «Рубина» в рамках 30-го тура чемпионата России.
«У нас впереди матч жизни, финал ЧМ, можно сказать. Это самый важный матч сезона. В команде боевой настрой, все предельно собраны», - приводит слова руководителя издание Sport24.
Матч «Рубин» - «Ротор» пройдет на стадионе «Казань Арена» в воскресенье, 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Перед последним туром казанский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице, а волгоградцы находятся на 15 позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ротор, Андрей Рекечинский
А весь сезон что, у вас был говн*бол? Нет уж, отдадите соседям по Поволжью долгожданную путёвку в Европу, не мытьём так катаньем.