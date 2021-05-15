Гендиректор «Ротора»: «У нас впереди матч жизни, финал ЧМ, можно сказать»

Гендиректор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский отметил важность предстоящего поединка против казанского «Рубина» в рамках 30-го тура чемпионата России.

«У нас впереди матч жизни, финал ЧМ, можно сказать. Это самый важный матч сезона. В команде боевой настрой, все предельно собраны», - приводит слова руководителя издание Sport24.

Матч «Рубин» - «Ротор» пройдет на стадионе «Казань Арена» в воскресенье, 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед последним туром казанский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице, а волгоградцы находятся на 15 позиции.