Деспотович считает, что «Рубин» заслуженно попал в еврокубки

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович считает, что казанский клуб заслуженно попал в Лигу Конференций.

«И одного очка нам хватило для выхода в еврокубки. Было видно, что сыграли не лучшую нашу игру сегодня, но хорошо, что попали в Европу. Мы этого заслуживали весь год», - цитирует Деспотовича пресс-служба «Рубина».

Отметим, что подопечные Леонида Слуцкого сыграли сегодня вничью с «Ротором» (1:1). Счёт в дополнительное время сравнял как раз Деспотович, этот гол принёс «Рубину» четвёртое место. «Сочи», расположившийся на пятой строчке, уступил казанцам лишь по дополнительным показателям.