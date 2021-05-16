Деспотович считает, что «Рубин» заслуженно попал в еврокубки

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16 Мая 2021, 17:47,
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Форвард «Рубина» Джордже Деспотович считает, что казанский клуб заслуженно попал в Лигу Конференций.
«И одного очка нам хватило для выхода в еврокубки. Было видно, что сыграли не лучшую нашу игру сегодня, но хорошо, что попали в Европу. Мы этого заслуживали весь год», - цитирует Деспотовича пресс-служба «Рубина».
Отметим, что подопечные Леонида Слуцкого сыграли сегодня вничью с «Ротором» (1:1). Счёт в дополнительное время сравнял как раз Деспотович, этот гол принёс «Рубину» четвёртое место. «Сочи», расположившийся на пятой строчке, уступил казанцам лишь по дополнительным показателям.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рубин, Джордже Деспотович