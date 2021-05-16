Два пенальти с ВАРом и Слуцкий в Европе: «Рубин» отправился в Лигу конференций и подвесил судьбу «Ротора»

«Рубин» в домашнем матче с «Ротором» предвосхищал своё возвращение в еврокубки.

«Рубин» после пандемийного перерыва набрал приличный ход, и если в предыдущем сезоне это уже не помогло ему ворваться в верхнюю часть таблицы, то в следующем чемпионате команда Леонида Слуцкого забралась довольно высоко, напомнив о былых своих успешных годах. По итогу казанцы могли занять даже третье место, но в Лигу Европы они всё равно бы не попали, зато Лига конференций для них была почти что открыта. Чтобы остаться выше «Сочи», «Рубину» надо было набрать не меньше очков, чем «барсы». Ну а «Ротору», чтобы не вылететь, требовалось набрать как минимум одно очко (при условии поражения «Уфы» дома от «Ротора»), но лучше, конечно, все три.

Казанцы смогли забить быстрый гол – на подаче Солтмурада Бакаева отличился Деспотович. Но взятие ворот было отменено из-за офсайда. На 21-й минуте Леониду Слуцкому пришлось хвататься за голову по другой причине. Хозяева разогнали собственную атаку после потери соперника, Деспотович протащил мяч по чужой половине и отдал чуть влево на Йевтича, а тот загубил прекрасный шанс, послав мяч рядом с дальней штангой. На 45-й минуте Макаров тоже немного не попал в створ – после подачи Абильдгора и скидки Деспотовича. Как видим, казанцам не удалось до перерыва воплотить своё территориальное преимущество в результативную осязаемость.

Во втором тайме игровая картина, в общем-то, сохранялась. На рубеже часа игры Макаров имел неплохую возможность со средней дистанции, но послал мяч обводящим образом рядом с левой штангой. А за четверть часа до конца игры для чего-то сыграл рукой в своей штрафной во время подачи соперника Старфельт. Главный арбитр Мешков поставил пенальти после видеоповтора. Дюпин был близок к тому, чтобы потащить удар Фламариона с точки, но чуть-чуть не достал мяч, пущенный точно в угол (0:1).

Когда маячила девяностая минута, победа «Рубина» подвисла на ленточке. Абильдгор наносил удар в чужой штрафной, и мяч попал в выставленную руку Сергея Макарова. Мешков снова посмотрел повтор и указал на точку. К тому моменту было уже ясно, что «Рубин» в любом случае попадает в Лигу конференций из-за поражения ЦСКА от «Динамо». Решался вопрос, избежит ли «Ротор» вылета по итогам отчётного матча, и Деспотович поразил с пенальти девятку, заставив «Ротор» с напряжением ждать матча «Уфы» и «Арсенала», перенесённого из-за жары.

Финальные цифры на табло – 1:1. «Рубин» завершает чемпионат на четвёртом месте и обретает еврокубковую путёвку, а «Ротору» предстоит пара нервных часов наблюдения за матчем в Уфе, где волгоградцев устроит только победа «Арсенала».

Кирилл Иванцов