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Два пенальти с ВАРом и Слуцкий в Европе: «Рубин» отправился в Лигу конференций и подвесил судьбу «Ротора»

16 Мая 2021, 16:06,

«Рубин» в домашнем матче с «Ротором» предвосхищал своё возвращение в еврокубки.

Протокол игры  
Рубин 1:1 Ротор
    79' Фламарион (0:1)
(1:1) Деспотович Джордже 90'    
Дюпин Юрий Зотов Георгий   31' Бегич Сильвие Старфельт Карл   85' (Игнатьев Иван (   85') Самошников Илья Абильдгор Оливер   27' Макаров Денис   20' Йевтич Дарко Шатов Олег   74' (Костюков Михаил (   74') Бакаев Солтмурад   90' Деспотович Джордже
Запасные: Янович Никита Медведев Никита Грицаенко Алексей Зуев Александр Мусаев Леон Меркулов Михаил Пухаев Мишель Суриков Степан
Чондрич Йосип Макаров Сергей   90' Гогуа Седрик   66' Байрыев Азат Степанов Данил   52' Алейник Олег   28' Жигулёв Илья   89'   89' (Муллин Камиль (   89') Кипиани Николай   83' (Песегов Евгений (   83') Фламарион Давиташвили Зурико   85' (Кверквелия Соломон (   85') Щёткин Алексей
Запасные: Донцов Кирилл Медведь Владимир Щербин Ярослав Серченков Сергей Обухов Игорь
16 мая. Стадион "Казань Арена" (Казань).

«Рубин» после пандемийного перерыва набрал приличный ход, и если в предыдущем сезоне это уже не помогло ему ворваться в верхнюю часть таблицы, то в следующем чемпионате команда Леонида Слуцкого забралась довольно высоко, напомнив о былых своих успешных годах. По итогу казанцы могли занять даже третье место, но в Лигу Европы они всё равно бы не попали, зато Лига конференций для них была почти что открыта. Чтобы остаться выше «Сочи», «Рубину» надо было набрать не меньше очков, чем «барсы». Ну а «Ротору», чтобы не вылететь, требовалось набрать как минимум одно очко (при условии поражения «Уфы» дома от «Ротора»), но лучше, конечно, все три.

Казанцы смогли забить быстрый гол – на подаче Солтмурада Бакаева отличился Деспотович. Но взятие ворот было отменено из-за офсайда. На 21-й минуте Леониду Слуцкому пришлось хвататься за голову по другой причине. Хозяева разогнали собственную атаку после потери соперника, Деспотович протащил мяч по чужой половине и отдал чуть влево на Йевтича, а тот загубил прекрасный шанс, послав мяч рядом с дальней штангой. На 45-й минуте Макаров тоже немного не попал в створ – после подачи Абильдгора и скидки Деспотовича. Как видим, казанцам не удалось до перерыва воплотить своё территориальное преимущество в результативную осязаемость.

Во втором тайме игровая картина, в общем-то, сохранялась. На рубеже часа игры Макаров имел неплохую возможность со средней дистанции, но послал мяч обводящим образом рядом с левой штангой. А за четверть часа до конца игры для чего-то сыграл рукой в своей штрафной во время подачи соперника Старфельт. Главный арбитр Мешков поставил пенальти после видеоповтора. Дюпин был близок к тому, чтобы потащить удар Фламариона с точки, но чуть-чуть не достал мяч, пущенный точно в угол (0:1).

Когда маячила девяностая минута, победа «Рубина» подвисла на ленточке. Абильдгор наносил удар в чужой штрафной, и мяч попал в выставленную руку Сергея Макарова. Мешков снова посмотрел повтор и указал на точку. К тому моменту было уже ясно, что «Рубин» в любом случае попадает в Лигу конференций из-за поражения ЦСКА от «Динамо». Решался вопрос, избежит ли «Ротор» вылета по итогам отчётного матча, и Деспотович поразил с пенальти девятку, заставив «Ротор» с напряжением ждать матча «Уфы» и «Арсенала», перенесённого из-за жары.

Финальные цифры на табло – 1:1. «Рубин» завершает чемпионат на четвёртом месте и обретает еврокубковую путёвку, а «Ротору» предстоит пара нервных часов наблюдения за матчем в Уфе, где волгоградцев устроит только победа «Арсенала».

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Рубин, Ротор, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (5)
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0
Spirit
16 Мая 2021, 16:41

Жирный Ротор отпоавил в фнл, а сам обосертся в следующем сезоне в Европе, ему не привыкать!

3
ингерман
16 Мая 2021, 16:33

ай молодцы казанския! Слуцкий на сегодня из наших действующих тренеров несомненно лучший. Удачи Рубину!

0
kalibr
16 Мая 2021, 16:23

Эх (((
Не дотерпел Ротор ((
Хотя в конце Соломон должен был забивать и оставить Волгоград в Премьерке!
Вангую, что поди Уфа с Арсеналом сгоняют нули!

1
HG2017
16 Мая 2021, 16:25

Надеемся, что РФС "приказал" оставить волгоградский стадион в премьер-лиге!

0
Educated Fool
16 Мая 2021, 16:23

очень жаль

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