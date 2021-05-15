Алдонин: «Рубин» мотивирован, поэтому у «Ротора» мало шансов на выживание»

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от поединка заключительного тура Премьер-лиги между казанским «Рубином» и волгоградским «Ротором».

«Рубин» проводит хороший чемпионат. Даже если они не попадут в тройку, все равно сезон можно будет считать успешным. «Рубин» мотивирован, поэтому у «Ротора» мало шансов на выживание», - передает слова Алдонина RT.

Поединок «Рубин» - «Ротор» состоится на «Казань Арене» в воскресенье, 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед последним туром казанская команда занимает четвертое место в турнирной таблице, а волгоградцы располагаются на 15 строчке.