Деспотович: «Рубин» мог стать чемпионом, если бы играл только на выезде»

Форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович отметил успешную игру своей команды в гостевых поединках чемпионата России.

«На выезде выигрывать вообще-то тяжелее. Видел, что набрали 31 очко в гостевых играх. Наверное, стали бы чемпионами, если бы играл только на выезде», - приводит слова сербского бомбардира «Спорт Бизнес Online».

После 29 туров чемпионата России казанская команда набрала 52 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Леонида Слуцкого отстают от идущего третьим «Локомотива» на одно очко.

В 30 туре «Рубин» на своем поле примет волгоградский «Ротор». Матч пройдет 16 мая, начало - 14:00 мск.