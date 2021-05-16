Газизов: «Пусть «Ротор» сам на себя обижается»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов не видит вины со стороны своего клуба в переносе матча 30-го тура с «Арсеналом» (2:1) на два часа из-за жары. Напомним, что перед запланированным началом матча в 14:00 по Москве на градусниках в Уфе фиксировалась температура порядка +45 градусов Цельсия при допустимых «плюс 35». В «Роторе» происходящее назвали «цирком», так как градусник во время замеров находился на солнце.

Реакция Шамиля Газизова на мнение из Волгограда была спокойной: «Есть видео, есть определенный регламент на такие случаи. Пусть «Ротор» сам на себя обижается», - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Ротор» покидает РПЛ вслед за «Тамбовом».