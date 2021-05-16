Слуцкий – об игре с «Ротором»: «Будет максимально бескомпромиссный матч»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Ротором».

«Это для «Ротора» и для нас ключевая игра сезона. Думаю, будет максимально бескомпромиссный матч. Поэтому отступать им некуда, как и нам», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Поражение от «Ротора» может отбросить казанцев на шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а победа может принести бронзовые медали.

«Ротор» занимает предпоследнее место в чемпионате, отставание от «Уфы», которая идёт на одну позицию выше, составляет всего один зачетный балл. «Арсенал», расположившийся на 13-й строчке, опережает волгоградцев на два очка.