Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Слуцкий – об игре с «Ротором»: «Будет максимально бескомпромиссный матч»

16 Мая 2021, 00:38,

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Ротором».

«Это для «Ротора» и для нас ключевая игра сезона. Думаю, будет максимально бескомпромиссный матч. Поэтому отступать им некуда, как и нам», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Поражение от «Ротора» может отбросить казанцев на шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а победа может принести бронзовые медали.

«Ротор» занимает предпоследнее место в чемпионате, отставание от «Уфы», которая идёт на одну позицию выше, составляет всего один зачетный балл. «Арсенал», расположившийся на 13-й строчке, опережает волгоградцев на два очка.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Ротор
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Человек футбольной породы». Специальный репортаж
«Человек футбольной породы». Специальный репортаж
1 0
Чемпионат Нидерландов. Обзор 33-го тура
Чемпионат Нидерландов. Обзор 33-го тура
1 2
Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 30-м туром
Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 30-м туром
1 1
Чемпионат Португалии. Обзор 32-го тура
Чемпионат Португалии. Обзор 32-го тура
1 1
«Третий тайм»: Даниил Лесовой. Выпуск от 13.05.2021
«Третий тайм»: Даниил Лесовой. Выпуск от 13.05.2021
1 1
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 12.05.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 12.05.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей