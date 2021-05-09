Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Иван Игнатьев: «С «Ротором» будет тяжело»

09 Мая 2021, 18:48,

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев считает, что казанскому клубу не стоит недооценивать «Ротор».

«Будет тяжело в следующей игре с «Ротором», потому что они борются за то, чтобы покинуть зону вылета, и их нельзя недооценивать», - цитирует Игнатьева пресс-служба «Рубина».

Казанцы примут «Ротор» в воскресенье, 16 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.

22-летний россиянин сыграл 18 матчей за «Рубин» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Игнатьева с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Иван Игнатьев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
Месси не забил пенальти, но подрезал крылья «летучим мышам»: «Барселона» с проблемами одолела «Валенсию»
Месси не забил пенальти, но подрезал крылья «летучим мышам»: «Барселона» с проблемами одолела «Валенсию»
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
08.05.2021 Бавария - Боруссия Менхенгладбах. Обзор матча
08.05.2021 Бавария - Боруссия Менхенгладбах. Обзор матча
1 1
08.05.2021 Боруссия Дортмунд - Лейпциг. Обзор матча
08.05.2021 Боруссия Дортмунд - Лейпциг. Обзор матча
1 1
08.05.2021 ЦСКА - Краснодар. Обзор матча
08.05.2021 ЦСКА - Краснодар. Обзор матча
1 1
08.05.2021 Арсенал - Рубин. Обзор матча
08.05.2021 Арсенал - Рубин. Обзор матча
1 1
08.05.2021 Локомотив - Динамо. Обзор матча
08.05.2021 Локомотив - Динамо. Обзор матча
1 2
08.05.2021 Уфа - Зенит. Обзор матча
08.05.2021 Уфа - Зенит. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей