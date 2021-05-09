Иван Игнатьев: «С «Ротором» будет тяжело»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев считает, что казанскому клубу не стоит недооценивать «Ротор».

«Будет тяжело в следующей игре с «Ротором», потому что они борются за то, чтобы покинуть зону вылета, и их нельзя недооценивать», - цитирует Игнатьева пресс-служба «Рубина».

Казанцы примут «Ротор» в воскресенье, 16 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.

22-летний россиянин сыграл 18 матчей за «Рубин» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Игнатьева с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.