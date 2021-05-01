​Шварц: «Не стал бы говорить, что Нойштедтер неудачно вышел на замену»

Рулевой «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после поражения команды от «Рубина» со счётом 0:2. В ситуации с одним из забитых мячей казанской команды грубую ошибку допустил динамовец Роман Нойштедтер. На пресс-конференции Шварц получил вопрос о том, ошибся ли он с заменой футболиста.

«В этом моменте нам немного не повезло, но я не стал бы говорить, что Роман неудачно вышел на замену. Мы перешли на игру в три центральных защитника, как и в победном матче в Краснодаре. Там нам удалось перевернуть ход игры, сегодня, к сожалению, нет», - приводит слова Шварца пресс-служба московского клуба.

Проиграв два последних матча, «Динамо» опустилось на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Как следствие, шансы команды Сандро Шварца финишировать в зоне еврокубков существенно снизились.

До конца сезона «Динамо» осталось провести два московских дерби – сначала против «Локомотива», а затем против ЦСКА.