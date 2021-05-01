​Макаров: «Давите, убивайте, но мы одна команда»

Хавбек «Рубина» Денис Макаров после субботней победы над «Динамо» со счётом 2:0 опубликовал фотографию из раздевалки.

«Давите, убивайте, но мы одна команда», - написал Макаров в подписи к фотографии.

Стоит отметить, что почти весь второй тайм игры против «Динамо» «Рубин» провёл в численном меньшинстве.

«Рубин» за два тура до финиша чемпионата занимает четвёртое место в турнирной таблице и имеет хорошие шансы завоевать путёвку в еврокубки. В двух оставшихся турах соперниками команды Леонида Слуцкого будут борющиеся за сохранение прописки в Премьер-лиге тульский «Арсенал» и волгоградский «Ротор».