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​Макаров: «Давите, убивайте, но мы одна команда»

01 Мая 2021, 23:23,

Хавбек «Рубина» Денис Макаров после субботней победы над «Динамо» со счётом 2:0 опубликовал фотографию из раздевалки.

«Давите, убивайте, но мы одна команда», - написал Макаров в подписи к фотографии.

 

Стоит отметить, что почти весь второй тайм игры против «Динамо» «Рубин» провёл в численном меньшинстве.

«Рубин» за два тура до финиша чемпионата занимает четвёртое место в турнирной таблице и имеет хорошие шансы завоевать путёвку в еврокубки. В двух оставшихся турах соперниками команды Леонида Слуцкого будут борющиеся за сохранение прописки в Премьер-лиге тульский «Арсенал» и волгоградский «Ротор».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Денис Макаров
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