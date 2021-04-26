«Ювентус» купит Кварацхелию, если выйдет в Лигу чемпионов

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Tuttomercatoweb, в услугах футболиста сборной Грузии заинтересован «Ювентус». Туринский клуб будет готов заплатить двадцать миллионов евро за Кварацхелию только в том случае, если квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

20-летний Кварацхелия выступает за «Рубин» с 2019 года, за это время он сыграл пятьдесят один матч за казанский клуб во всех турнирах, забил семь голов и отдал тринадцать голевых передач.

После тридцати трёх туров «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.