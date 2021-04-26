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«Ювентус» купит Кварацхелию, если выйдет в Лигу чемпионов

26 Апреля 2021, 21:58,

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Tuttomercatoweb, в услугах футболиста сборной Грузии заинтересован «Ювентус». Туринский клуб будет готов заплатить двадцать миллионов евро за Кварацхелию только в том случае, если квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

20-летний Кварацхелия выступает за «Рубин» с 2019 года, за это время он сыграл пятьдесят один матч за казанский клуб во всех турнирах, забил семь голов и отдал тринадцать голевых передач.

После тридцати трёх туров «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Рубин, Хвича Кварацхелия
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