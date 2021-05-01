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Слуцкий ещё приблизился к еврокубкам: Удаление не помешало «Рубину» обыграть «Динамо»

01 Мая 2021, 15:55,

В рамках 28-го тура чемпионата России сошлись «Рубин» и московское «Динамо».

Протокол игры  
Рубин 2:0 Динамо Москва
(1:0) Деспотович Джордже 15'    
(2:0) Ин-Бём Хван 80'    
Дюпин Юрий Зотов Георгий Бегич Сильвие Старфельт Карл Самошников Илья   54' Макаров Денис   73'   90' (Костюков Михаил (   90') Йевтич Дарко   73' (Шатов Олег (   73') Абильдгор Оливер   70' Ин-Бём Хван   42'   90' (Мусаев Леон (   90') Бакаев Солтмурад   54' (Зуев Александр (   54') Деспотович Джордже
Запасные: Янович Никита Игнатьев Иван Медведев Никита Грицаенко Алексей Меркулов Михаил Пухаев Мишель Суриков Степан
Шунин Антон Варела Гильермо Евгеньев Роман Ордец Иван Скопинцев Дмитрий   35'   68' (Нойштедтер Роман (   68') Нжи Клинтон Муа   68' (Комличенко Николай (   68') Шиманьски Себастиан   9' Моро Никола   60' (Захарян Арсен (   60') Фомин Даниил   90' Лесовой Даниил Грулёв Вячеслав   60' (Тюкавин Константин (   60')
Запасные: Школик Игорь Плиев Заурбек Паршивлюк Сергей Липовой Данил Лещук Игорь Слепов Сергей Игбун Сильвестр Каборе Шарль
01 мая. Стадион "Казань Арена" (Казань).

 

Первый из двух центральных матчей 28-го тура РПЛ состоялся в Казани. Завтра «Зенит» и «Локомотив» разыграют золото, а пока «Рубин» и «Динамо» устроили бойню за еврокубки. Лига чемпионов командам Слуцкого и Шварца вряд ли достанется, но прямое столкновение за Лигу Европы в Казани состоялось. На четвёртое место претендуют сразу четыре команды. До начала 28-го тура занимал его «Рубин», а «Сочи», ЦСКА и «Динамо» отставали по дополнительным показателям.

Леонид Слуцкий лишился важных игроков. Хвича, вероятно, пропустит остаток сезона, Макаров из-за дисквалификации отсутствовал в прошлом туре и чуть потерял ритм, никак не может набрать форму Хван, разрывавший до травмы. Молодые «динамовцы» тоже нестабильны. Захарян и Тюкавин очень старались, но в прошлом туре проиграли «Химкам», а Шварц затем защищал своих футболистов, говоря, что 17-летние парни не могут показывать стабильной игры.

Оба «динамовских» таланта остались в запасе, на острие вышел Грулёв, полузащита была усилена Моро и Нжи, а первый голевой момент создал Лесовой, в свойственной для себя манере, сместившийся с фланга. Пробил Даниил под перекладину, но Дюпин свою команду выручил. Следом Нжи прицельно навесил, Фомин головой пробил под штангу, но Юрий снова спас «Рубин». «Динамо» продолжило обстреливать казанцев моментами – Дюпин ещё дважды парировал опасные удары Грулёва и Нжи после подач от угла поля.

Москвичи упустили массу моментов, за что мгновенно поплатились. С правого фланга подача Зотова пошла в центр штрафной площади. Там Деспотович мяч принял, развернулся перед Евгеньевым и пробил точно в дальний угол – 1:0.

После такого резкого начала команды испугались собственного темпа и первый тайм завершили без значимых событий. Зато вторая половина встречи началась с опасной игры Самошникова. Илья высоко поднял ногу и шипами влетел в Шиманьски. После подсказки VAR Мешков показал игроку «Рубина» красную карточку. Слуцкий сразу же выпустил Зуева вместо Бакаева и перешёл на игру вторым номером. У «Динамо» вышли Захарян, Тюкавин и Комличенко.

Казалось, что давить будут москвичи, но ужасающе ошибся Нойштедтер. Дюпин вынес мяч от своей штрафной площади, первым на нем был Роман, но в падении скинул мяч на ход Хвану, который оббежал Шунина и поразил уже пустые ворота – 2:0.

Даже не создал двух моментов «Рубин», но дважды огорчил «Динамо». Большинство «бело-голубым» тоже не помогло. Команда Леонида Слуцкого резко повышает свои шансы на еврокубки, закрепляясь на четвёртом месте.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Рубин, Динамо Москва
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Комментарии (1)
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0
ингерман
01 Мая 2021, 16:14

ай молодцы звезды рубиновыя!
как мешок ни старалси ничего не вышло.. )))

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