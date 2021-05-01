Моро и Нжи - в стартовом составе «Динамо» на матч с «Рубином»

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01 Мая 2021, 13:04,
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Тренерские штабы казанского «Рубина» и московского «Динамо» определились со стартовыми составами команд на предстоящий матч 28-го тура Премьер-лиги. Начало встречи запланировано в 14:00 по московскому времени.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Бакаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела Оливера, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Нжи.
Поединок пройдет на стадионе «Казань Арена». Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.
Перед сегодняшней игрой «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» располагается на седьмой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рубин, Динамо Москва