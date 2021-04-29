Шварц отметил специфику судейства в России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Рубином» дал оценку российским арбитрам.

- Удовлетворены ли вы решением ЭСК по матчу с «Химками»? Там только по одному моменту удовлетворили, по пенальти на 79-й минуте, который арбитр должен был назначать.

- Я не знаю об окончательном решении комитета, для меня на данный момент это не является столь важным, потому что для меня на данный момент все внимание уделяется именно предстоящей игре против «Рубина». А решение главного судьи матча останется за ним.

- Как вы относитесь к практике пожизненного отношения судей за ошибки?

- Мне очень сложно оценить такие моменты. Наверное, это не моя компетенция в данном случае. Если говорить об игре против «Химок» и решении, которое на тот момент принял главный судья, да, я могу сказать, что оно повлияло на ход игры и внесло определенные коррективы. Итоговый исход встречи во многом зависел от этого решения. Если в общем и целом говорить о судействе в России, то за те шесть месяцев, что я нахожусь у руля команды, могу отметить, что не так много дается моментов, чтобы игроки могли проявлять себя на поле. Очень часто судьбу того или иного момента решают желтая или красная карточка. Считаю, что очень часто судьи не дают игрокам бороться на том уровне, которого стоило дать. Поймите правильно, я не говорю сейчас о «Динамо», а в общем о многих матчах, которые я просмотрел, и о тех встречах, в которых «Динамо» приняло участие. В рамках российского чемпионата, очень много матчей заканчивается в неравных составах, соответственно та или иная команда получает красную карточку и заканчивает в меньшинстве.