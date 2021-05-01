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Дюпин - о Слуцком: «Я не видел других тренеров с таким чувством юмора»

01 Мая 2021, 16:19,

Лучший футболист матча «Рубин» - «Динамо» (2:0) Юрий Дюпин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- За 3-4 дня начали настраиваться на этот матч, пацаны сегодня бились, молодцы, выполняли практически все установки, которые им дали на теории перед матчем, поэтому им большое спасибо, это не только моя награда, но и всей команды.

- У ваших ворот были моменты и в начале матча, и в середине встречи. Можно вспомнить самый неприятный, самый сложный момент?

- Это Лесовой когда в первом тайме пробил в ближний угол, вообще нежданчик, но я ждал.

- Как это?

- Обычно вратари не ждут таких ситуаций, а мы с Викторовичем проговаривали это всё, он говорил: «Жди, с любой точки удар могут нанести». Очень высокого качества удары у верхней линии атаки, тройки. Поэтому они все со смещением и могут неожиданно ударить. Приходилось максимально концентрироваться и в любой момент ждать удара. Так и получилось, в принципе, ничего не предвещало, там Лесовой ударил из-под игрока в ближний угол, хотя обычно, мы разбирали, он бил в дальний в таких ситуациях.

- Скоро день рождения у Леонида Слуцкого. Ты знаком с ним несколько лет. Главные особенности этого тренера?

- Юмор, я думаю, главная особенность. Она главная. Я не видел других тренеров с таким чувством юмора, вот и все.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Юрий Дюпин
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