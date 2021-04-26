Игбун может сменить клуб летом

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26 Апреля 2021, 00:25,
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Форвард «Динамо» Сильвестр Игбун может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 30-летнего футболиста не устраивает то количество игрового времени, которое он получается в этом сезона. Сильвестр уже уведомил об этом своего агента, поиски нового клуба начались.
Нигерийский нападающий сыграл двадцать матчей за московский клуб во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом. Контракт Игбуна с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в два миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Динамо Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Сильвестр Игбун