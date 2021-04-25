Терёхин: «Молодец Шварц, доверяет молодёжи, и она делает результат»

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «бело-голубых» от «Химок» 0:1.

«Результат оказался неожиданным. «Динамо» вроде бы на ходу сейчас. В этой встрече они, конечно, могли свои моменты реализовывать, но получилось так, как получилось. Не забиваешь ты - забивают тебе. «Химки» воспользовались шансом и забили свой хороший гол.

Да, можно сказать, что счёт был не по игре. Футбол - вещь такая, несправедливая. «Химки» создали свой момент и реализовали его, динамовцы если бы забили бы своё, то победили бы. А так, счёт на табло.

За третье место борьба еще будет, там разница всего одно очко. У «Динамо» еще игры с ЦСКА и «Локомотивом», вот выигрывайте эти дерби и попадайте в еврокубки. Конечно, это поражение подкосило ситуацию, но все равно все в руках «Динамо». Могу сказать одно, молодые ребята вышли, и команда заиграла по-другому. Молодец Шварц, действительно молодец. Доверяет молодёжи, и ребята играют на таком уровне, и что важно, делают результат», - сказал Терехин.