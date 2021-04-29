Шварц: «Каждая из трёх предстоящих встреч - маленький финал»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Рубином» поговорил о кадровых проблемах соперника и задачах динамовцев на концовку сезона.

- Один из самых обсуждаемых футболистов лиги - Хвича Кварахцелия. На данный момент он не играет. Насколько он влияет и определяет игру «Рубина», или он перехвален?

- Честно говоря, не могу точно сказать, примет ли он участие в матче в субботу. Мы не должны быть удивлены тем, что вполне вероятно мы его увидим на поле. Наверняка Макаров сыграет, есть вероятность, что и Хвича Кварацехлия примет участие в игре. Мы готовимся к любому исходу касательно игроков группы атаки «Рубина». Если говорить о качествах Кварацхелии, конечно, он очень важен для «Рубина», это быстрый игрок с хорошей техникой, великолепный дриблер, игрок, у которого ударное завершение своих моментов.

- Еще одна потеря «Рубина», защитник Уремович. Ослабнет ли оборона «Рубина» поэтому, и насколько это подспорье «Динамо» впереди?

- Лучше этот вопрос задать после матча, чтобы получить более конкретный ответ на него. Мы знаем, что Уремович не примет участия в матче по причине дисквалификации, но я не думаю, что «Рубин» - это та команда, которая зависит от одного игрока. В «Рубине» достаточно хороший набор исполнителей. Более того, команду возглавляет мастеровитый, умный и опытный тренер. Я думаю, что он найдет решение, как заменить Уремовича другим игроком в центре защиты. Но со своей стороны я могу сказать, что мы готовимся к самому сильному составу, который может выставить казанский «Рубин».

- Вы сказали о давлении перед оставшимися матчам. С вами или с командой руководство не встречалось с напутствующими словами перед концовкой сезона?

- Нет, дополнительно мы не встречались с руководством клуба. Мы понимаем задачи, которые перед нами стоят. Что касается трех встреч, если говорить о прошлой игре, которая у нас была неделю назад против «Химок», конечно, мы хотели взять три очка, но не удалось сделать. Сейчас каждая из трех предстоящих встреч - маленький финал, каждая игра очень важная. И первая из них уже в эту субботу. Мы к ней серьезно готовимся и отдаем отчет в той плотности в таблице, которая сложилась на данный момент, понимаем, что каждая победа будет очень важна в итоговой расстановке сил. И вся та работа, которая была проделана в последние месяцы, мы сейчас будем должны ее предоставить на публику, показать наши лучшие качества, которые есть. Для нас определенный вызов эти три встречи, которые мы будем проводить с серьезными соперниками. Я считаю, что у нас есть хорошая возможность проявить себя, все в наших руках, и решить все в нашу пользу.