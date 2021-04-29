Шварц: «Не забывайте, что Захаряну всего 17 лет, и он не может постоянно показывать высокий уровень футбола»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Рубином» оценил готовность своих подопечных.

- Как команда пережила обидное поражение от «Химок»? Приходилось ли кого-то приводить в чувство или общаться индивидуально?

- Конечно, мы проводим очень много индивидуальных бесед и теоретических занятий. Для нас очень важно поддерживать положительный эмоциональный фон в команде. У нас это получается, соответственно, для нас сейчас будет очень важно смотреть вперед. Весь наш фокус внимания уделяется этому матчу. Для нас будет принципиально важно взять три очка в этой встрече.

- Что касается состояния команды, все ли готовы играть в Казани, готов ли Лесовой? Насколько команда в принципе готова к трем топовым матчам в концовке сезона?

- На данный момент у нас все игроки находятся в составе. Травмированных нет. Как вы знаете, в прошлом туре у нас Евгеньев и Нжи были дисквалифицированы, поэтому к игре с «Рубином» мы подходим с футболистами, у которых нет дисквалификации. Если говорить о Лесовом, то он провел полноценный тренировочный цикл, работал в общей группе и занимался с командой. Если говорить применительно к тому, когда он выйдет в старте или начнет игру на скамейке запасных, мы пока об этом не можем сказать, у нас еще две тренировки, и затем посмотрим на впечатление об этом игроке. Потом примем решение. Команда находится в отличном физическом состоянии. Я считаю, что она проводит очень хороший тренировочный процесс. У команды великолепный характер. Я вижу, что и уровень физической подготовки и технико-тактических компонентов у него растет. Мы понимаем, что давление перед тремя матчами очень серьезное, но мы к нему готовы.

- В последнем матче с «Химками» у Арсена Захаряна было больше ошибок, чем обычно. Нет ли у вас ощущения, что он подустал? Не планируете ли ему предоставить отдых в ближайших матчах?

- Я считаю, что это нормально для молодого игрока проводить не всегда стабильные матчи, потому что нельзя забывать о том, что Арсену всего лишь 17 лет, и он не может постоянно показывать один высокий уровень футбола. Это важный момент. На этой неделе Арсен провел весь недельный цикл в общей группе. Если говорить о его игре и в частности месте в стартовом составе, мы пока тоже над этим размышляем, и решение будет принято чуть позже.

- В матче с «Химками» очень хорошо сыграл Фомин на позиции опорного. Теперь получается, на этом месте большая конкуренция. Кому отдаете предпочтение на позиции «шестерки»?

- Это будет достаточно сложное решение для нас о том, что в субботу сыграет на позиции не только опорного полузащитника, но и на позиции «восьмерок» да и остальных позициях. На данный момент у нас сложилась очень хорошая конкурентная борьба. Я считаю, что это очень хороший показатель работы команды. Сейчас также важно нам понять, насколько игроки находятся в итоговом состоянии, в котором они подходят непосредственно к этой встрече. Здесь не должно быть игроков, которые были бы разочарованы, потому что у нас каждый из игроков должен быть готов либо вступить в игру в качестве запасного либо выйти в старте.