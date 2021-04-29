Деспотович напрашивается в «Барселону»

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29 Апреля 2021, 22:36,
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Форвард «Рубина» Джордже Деспотович уверен, что помог бы «Барселоне» обыграть «Гранаду» в отложенном матче 33-го тура Ла Лиги. Каталонцы уступили со счетом 1:2, неудачно сыграв во втором тайме.
29-летний серб в сторис своего аккаунта в «Инстаграме» возмутился работой форвардов «сине-гранатовых», отметив, что у каталонцев «совсем нет нападающих».
- Мне совсем непонятно, куда смотрят скауты в Европе. Вот есть нападающий, предлагайте контракт. Дайте хорошие деньги и увидимся в «Барселоне», - заявил лидер атак «Рубина».
В текущем сезоне Деспот провел 23 матча в РПЛ и забил 11 голов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Рубин, Джордже Деспотович
На последней минуте был нападающий... Тер Штеген... Хе-хе...