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​Слуцкий: «Не буду комментировать судейство, потому что перегибаю палку»

01 Мая 2021, 17:04,

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Динамо» с результатом 2:0 ответил на вопрос по поводу работы рефери в прошедшем поединке.

«Не буду комментировать судейство, потому что перегибаю палку. Я уже сказал всё, что хотел, и только убеждаюсь в своих словах», - высказался Слуцкий во время пресс-конференции.

«Рубин» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице российского чемпионата. От третьего «Спартака» казанцы отстают всего на один балл, но москвичи свою игру двадцать восьмого тура проведут только в понедельник.

В следующем туре «Рубин» сыграет в гостях у тульского «Арсенала».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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