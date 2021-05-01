​Слуцкий: «Не буду комментировать судейство, потому что перегибаю палку»

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Динамо» с результатом 2:0 ответил на вопрос по поводу работы рефери в прошедшем поединке.

«Не буду комментировать судейство, потому что перегибаю палку. Я уже сказал всё, что хотел, и только убеждаюсь в своих словах», - высказался Слуцкий во время пресс-конференции.

«Рубин» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице российского чемпионата. От третьего «Спартака» казанцы отстают всего на один балл, но москвичи свою игру двадцать восьмого тура проведут только в понедельник.

В следующем туре «Рубин» сыграет в гостях у тульского «Арсенала».