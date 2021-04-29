Шварц: «У «Динамо» сейчас суперситуация»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Рубином» уделил внимание сильным и слабым сторонам соперника.

- Очень много сейчас информации проходит по Сильвестру Игбуну, что он может покинуть «Динамо». Довольны ли вы его работой на тренировках, какие его перспективы на оставшиеся игры? Верите ли вы в его будущее в «Динамо»?

- Мы не говорим о том, что будет летом. Для нас важны три недели и три матча, которые нам предстоит сыграть в ближайшее время. Слай у нас полностью в команде, он полностью выкладывается на каждой тренировке и профессионально подходит к своему делу.

- Две последних победы «Рубин» одержал благодаря дальним ударам Йевтича, плюс есть Деспотович. Вы пропустили два гола от похожего по фактуре и умению играть головой Погребняка. Вы акцентируете на этом внимание?

- Часть анализа - акцент на нашей игре в обороне. К сожалению, нам не удалось удержать Павла Погребняка, который забил нам мячи. В субботу будет также очень важно блокировать дальние удары, которые удаются «Рубину». Для нас это важный момент, мы уделяем большое внимание. Также нужно строго, плотно и надежно сыграть с центральным нападающим Деспотовичем непосредственно в штрафной площади.

- Не кажется ли вам, что опорный полузащитник «Рубина» Абильдгор - своеобразное слабое звено команды? Он достаточно медленный и неповоротливый.

- Здесь независимо от того, кто примет участие у «Рубина» на позиции «шестерки», для нас будет очень важно сыграть надежно. Более того, середина поля вообще достаточно важный участок. Это то место, где зарождаются атаки, то, где мы должны агрессивно играть в обороне. Соответственно, переходные фазы идут оттуда очень часто, и мы уделяем внимание игрокам полузащиты и моментам переходных фаз.

- У «Динамо» молодая команда. Наверняка поражение от «Химок» стало эмоциональным ударом для молодых ребят. Хватит ли эмоций у команды на три оставшихся встречи?

- В воскресенье мы разговаривали с ребятами об этом в раздевалке. Конечно, для нас то поражение, которое мы потерпели от «Химок», было очень обидным и болезненным. Для нас сейчас нужно готовимся к трем предстоящим встречам. Плотность в таблице очень высокая. Три предстоящих соперника - это как раз наши соседи по турнирной таблице. У Казани и ЦСКА столько же очков, «Локомотив» оторвался на шесть очков вперед. Именно эти три предстоящих матча расставят команды по своим местам. В данном случае все в наших руках. Я очень рад, что работаю в этой команде. У нас есть энергия и силы. Мы планируем отдать все, что есть. Для нас это серьезный вызов, но у нас сейчас суперситуация, и мы планируем ее повернуть в свое направление и извлечь максимальные дивиденды из того, что имеем на данный момент.

- Принимаете ли вы какое-то участие в выбор формы на матч? Давно не видно синей формы, которая нравится болельщикам.

- У нас отличный начальник команды, хороший администратор и весь персонал. Я не уделяю большого внимания на то, в каком цвете выйдет команда на тот или иной матч. Для нас важно именно сыграть и проявить свои лучшие качества.