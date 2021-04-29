Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Шварц: «У «Динамо» сейчас суперситуация»

29 Апреля 2021, 13:11,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Рубином» уделил внимание сильным и слабым сторонам соперника.

- Очень много сейчас информации проходит по Сильвестру Игбуну, что он может покинуть «Динамо». Довольны ли вы его работой на тренировках, какие его перспективы на оставшиеся игры? Верите  ли вы в его будущее в «Динамо»?

- Мы не говорим о том, что будет летом. Для нас важны три недели и три матча, которые нам предстоит сыграть в ближайшее время. Слай у нас полностью в команде, он полностью выкладывается на каждой тренировке и профессионально подходит к своему делу.

- Две последних победы «Рубин» одержал благодаря дальним ударам Йевтича, плюс есть Деспотович. Вы пропустили два гола от похожего по фактуре и умению играть головой Погребняка. Вы акцентируете на этом внимание?

- Часть анализа - акцент на нашей игре в обороне. К сожалению, нам не удалось удержать Павла Погребняка, который забил нам мячи. В субботу будет также очень важно блокировать дальние удары, которые удаются «Рубину». Для нас это важный момент, мы уделяем большое внимание. Также нужно строго, плотно и надежно сыграть с центральным нападающим Деспотовичем непосредственно в штрафной площади.

- Не кажется ли вам, что опорный полузащитник «Рубина» Абильдгор - своеобразное слабое звено команды? Он достаточно медленный и неповоротливый.

- Здесь независимо от того, кто примет участие у «Рубина» на позиции «шестерки», для нас будет очень важно сыграть надежно. Более того, середина поля вообще достаточно важный участок. Это то место, где зарождаются атаки, то, где мы должны агрессивно играть в обороне. Соответственно, переходные фазы идут оттуда очень часто, и мы уделяем внимание игрокам полузащиты и моментам переходных фаз.

- У «Динамо» молодая команда.  Наверняка поражение от «Химок» стало эмоциональным ударом для молодых ребят. Хватит ли эмоций у команды на три оставшихся встречи?

- В воскресенье мы разговаривали с ребятами  об этом в раздевалке. Конечно, для нас то поражение, которое мы потерпели от «Химок», было очень обидным и болезненным. Для нас сейчас нужно готовимся к трем предстоящим встречам. Плотность в таблице очень высокая. Три предстоящих соперника - это как раз наши соседи по турнирной таблице. У Казани и ЦСКА столько же очков, «Локомотив» оторвался на шесть очков вперед. Именно эти три предстоящих матча расставят команды по своим местам. В данном случае все в наших руках. Я очень рад, что работаю в этой команде. У нас есть энергия и силы. Мы планируем отдать все, что есть. Для нас это серьезный вызов, но у нас сейчас суперситуация, и мы планируем ее повернуть в свое направление и извлечь максимальные дивиденды из того, что имеем на данный момент.

- Принимаете ли вы какое-то участие в выбор формы на матч? Давно не видно синей формы, которая нравится болельщикам.

- У нас отличный начальник команды, хороший администратор и весь персонал. Я не уделяю большого внимания на то, в каком цвете выйдет команда на тот или иной матч. Для нас важно именно сыграть и проявить свои лучшие качества.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 28.04.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 28.04.2021
1 1
«Версия 2.0». Выпуск от 28.04.2021
«Версия 2.0». Выпуск от 28.04.2021
1 1
«Третий тайм». Дмитрий Тихий
«Третий тайм». Дмитрий Тихий
1 1
Лига чемпионов. Обзор матчей 28.04.2021
Лига чемпионов. Обзор матчей 28.04.2021
1 1
28.04.2021 ПСЖ - Манчестер Сити. Обзор матча 1/2 финала Лиги чемпионов
28.04.2021 ПСЖ - Манчестер Сити. Обзор матча 1/2 финала Лиги чемпионов
1 8
«Версия 2.0». Выпуск от 28.04.2021
«Версия 2.0». Выпуск от 28.04.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей