Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Слуцкий: «Не ожидали, что Захарян не будет играть или Паршивлюк»

01 Мая 2021, 16:26,

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча с «Динамо» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Говоря об отрезках во втором тайме после удаления. Вы играли на контратаках.  Это был самый сложный период в матче, или начало было сложнее?

- Мне показалось, что начало было сложнее. Здесь же, несмотря на удаление, мы уже вработались и четко соблюдали все игровые принципы.

- В раздевалке сейчас музыка и практически дискотека. Это самый важный шаг сделан к еврокубкам?

- Самая важная игра - всегда следующая, нужно уметь и после такого важного тяжелого матча чуть порадоваться и уже дальше готовиться к следующим важным играм.

- Сегодня чем-то «Динамо» удивило? Составом, схемой, которая менялась?

- Составом - да. У «Динамо» очень длинный состав, поэтому большое количество замен они провели, но мы не ожидали, что Захарян не будет играть или Паршивлюк. Но повторюсь, что у «Динамо» очень длинный и качественный состав.

- Перед матчем вы говорили про Хвичу. На вопрос: «Может ли «Рубин» выигрывать без Хвичи?» вы сказали, что «посмотрим». Это тоже важно для вас как тренера, что можете выигрывать без ведущего игрока?

- Нет, главное было добиться результата. А в каком варианте состава? В том, который был на этот момент оптимальным.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
ЦСКА Москва - Уфа. Лучшие моменты.
ЦСКА Москва - Уфа. Лучшие моменты.
2 112
Ротор - Ахмат. Лучшие моменты.
Ротор - Ахмат. Лучшие моменты.
1 1
Рубин - Динамо Москва. Лучшие моменты.
Рубин - Динамо Москва. Лучшие моменты.
2 41
«Журнал Тинькофф РПЛ». Перед 28-м туром
«Журнал Тинькофф РПЛ». Перед 28-м туром
1 1
Лига Европы. Обзор матчей 29.04.2021
Лига Европы. Обзор матчей 29.04.2021
1 1
29.04.2021 Вильярреал - Арсенал. Обзор матча 1/2 финала Лиги Европы
29.04.2021 Вильярреал - Арсенал. Обзор матча 1/2 финала Лиги Европы
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей