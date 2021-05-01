Слуцкий: «Не ожидали, что Захарян не будет играть или Паршивлюк»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча с «Динамо» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Говоря об отрезках во втором тайме после удаления. Вы играли на контратаках. Это был самый сложный период в матче, или начало было сложнее?

- Мне показалось, что начало было сложнее. Здесь же, несмотря на удаление, мы уже вработались и четко соблюдали все игровые принципы.

- В раздевалке сейчас музыка и практически дискотека. Это самый важный шаг сделан к еврокубкам?

- Самая важная игра - всегда следующая, нужно уметь и после такого важного тяжелого матча чуть порадоваться и уже дальше готовиться к следующим важным играм.

- Сегодня чем-то «Динамо» удивило? Составом, схемой, которая менялась?

- Составом - да. У «Динамо» очень длинный состав, поэтому большое количество замен они провели, но мы не ожидали, что Захарян не будет играть или Паршивлюк. Но повторюсь, что у «Динамо» очень длинный и качественный состав.

- Перед матчем вы говорили про Хвичу. На вопрос: «Может ли «Рубин» выигрывать без Хвичи?» вы сказали, что «посмотрим». Это тоже важно для вас как тренера, что можете выигрывать без ведущего игрока?

- Нет, главное было добиться результата. А в каком варианте состава? В том, который был на этот момент оптимальным.