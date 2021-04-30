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Зотов – о матче с «Динамо»: «Готовимся только к победе»

30 Апреля 2021, 15:58,

Защитник казанского «Рубина» Георгий Зотов заявил, что казанцы будут играть на победу в матче против «Динамо».

«Вся команда готовится только к победе. Предыдущую игру неважно сыграли и проиграли дома, нужно реабилитироваться перед болельщиками», - цитирует Зотова пресс-служба «Рубина».

Казанцы примут «Динамо» завтра, первого мая, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

31-летний россиянин сыграл шестнадцать матчей за «Рубин» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт Зотова с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Георгий Зотов
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