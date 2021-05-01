Полузащитник «Динамо» Захарян: «Хотелось бы выиграть РПЛ»

|
01 Мая 2021, 13:12,
|
|
Хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян заявил о желании выиграть чемпионат России.
«В этом сезоне у нас осталось три матча. Хочется добиться трех побед. А так, конечно, хотелось бы выиграть РПЛ», - передает слова полузащитника пресс-служба столичного клуба.
В субботу, первого мая, «Динамо» на выезде встретится с казанским «Рубином». Начало встречи запланировано в 14:00 по московскому времени.
За три тура до завершения чемпионата России московский коллектив с 46 баллами занимает седьмую позицию в турнирной таблице. Казанская команда, набрав 46 очков, находится на четвертой позиции.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Динамо Москва, Арсен Захарян