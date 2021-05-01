Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Полузащитник «Динамо» Захарян: «Хотелось бы выиграть РПЛ»

01 Мая 2021, 13:12,

Хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян заявил о желании выиграть чемпионат России.

«В этом сезоне у нас осталось три матча. Хочется добиться трех побед. А так, конечно, хотелось бы выиграть РПЛ», - передает слова полузащитника пресс-служба столичного клуба.

В субботу, первого мая, «Динамо» на выезде встретится с казанским «Рубином». Начало встречи запланировано в 14:00 по московскому времени.

За три тура до завершения чемпионата России московский коллектив с 46 баллами занимает седьмую позицию в турнирной таблице. Казанская команда, набрав 46 очков, находится на четвертой позиции.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Арсен Захарян
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