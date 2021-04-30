Слуцкий высказался о схожести «Рубина» и «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча против «Динамо».

«Это должна быть очень интересная игра, командам больше свойственны задор, максимализм. У нас действительно очень много моментов, которые соприкасаются и похожи», - цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Матч между «Рубином» и «Динамо» состоится завтра, первого мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что оба клуба продолжают бороться за еврокубки, «Рубин» с 46 очками занимает четвертое место в РПЛ, а «Динамо», располагаясь на седьмом месте, уступает казанцам лишь по дополнительным показателям.