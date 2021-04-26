Уремович: «Игра с «Динамо» будет решающей в борьбе за еврокубки»

Защитник «Рубина» Филип Уремович считает, что матч с «Динамо» может стать решающим для казанского клуба в борьбе за еврокубки.

«Думаю, игра с «Динамо» будет решающей. Мы должны выиграть и готовиться к следующим важным матчам», - цитирует Уремовича пресс-служба «Рубина».

За три тура до конца чемпионата «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе 46 очков, «Динамо», уступающее казанцам лишь по дополнительным показателям, располагается на седьмой строчке.

Матч между «Рубином» и «Динамо» состоится в субботу, первого мая, в 14:00 по московскому времени.