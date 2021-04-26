Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Уремович: «Игра с «Динамо» будет решающей в борьбе за еврокубки»

26 Апреля 2021, 00:47,

Защитник «Рубина» Филип Уремович считает, что матч с «Динамо» может стать решающим для казанского клуба в борьбе за еврокубки.

«Думаю, игра с «Динамо» будет решающей. Мы должны выиграть и готовиться к следующим важным матчам», - цитирует Уремовича пресс-служба «Рубина».

За три тура до конца чемпионата «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе 46 очков, «Динамо», уступающее казанцам лишь по дополнительным показателям, располагается на седьмой строчке.

Матч между «Рубином» и «Динамо» состоится в субботу, первого мая, в 14:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Динамо Москва, Филип Уремович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Рубин - Краснодар. Лучшие моменты.
Рубин - Краснодар. Лучшие моменты.
1 52
Ростов - Арсенал Тула. Лучшие моменты.
Ростов - Арсенал Тула. Лучшие моменты.
2 5
Спартак Москва - ЦСКА Москва. Лучшие моменты.
Спартак Москва - ЦСКА Москва. Лучшие моменты.
1 69
Уфа - Сочи. Лучшие моменты.
Уфа - Сочи. Лучшие моменты.
6 76
24.04.2021 Динамо - Химки. Обзор матча
24.04.2021 Динамо - Химки. Обзор матча
1 2
«Мир бильярда». Выпуск от 24.04.2021
«Мир бильярда». Выпуск от 24.04.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей