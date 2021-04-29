Шварц не обращает внимания на то, что «Рубин» - самый неудобный соперник для «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Рубином» оценил игру соперника.

- Обе команды, как вы знаете, идут в таблице близко друг к другу, набрав по 46 очков. Как для «Рубина», так и «Динамо», это будет очень важный матч. Более того, обе команды предпочитают одну и ту же схему. По крайней мере, в последних матчах «Рубин» играет так. Я считаю, что у соперника очень хорошая оборона, и они достаточно хороши особенно в переходных фазах игры. Более того, «Рубин» обладает мастеровитыми игроками в линии атаки. Для нас будет принципиально важно строго и надежно сыграть в обороне и максимально быстро доставлять мяч в финальную треть поля к игрокам группы атаки и реализовывать наши моменты.

- В предыдущем туре «Рубин» играл против «Краснодара». Наверное, ни одна команда не создала столько проблем «Рубину». Около часа соперник играл в идеальный футбол, за весь тайм «Рубин» ни одного удара не нанес. Может ли «Динамо» сыграть в похожем стиле, как «Краснодар» в Казани?

- Мы проанализировали не только ту встречу, которую «Рубин» провел против «Краснодара». Более того, мы просмотрели последние 4-5 встреч казанской команды. Нужно отметить еще тот момент, что мы сыграли против «Рубина» на сборах. Мы это тоже будем использовать в нашем плане на матч, поэтому все то, что мы просмотрели, для нас это большое подспорье, мы планируем всем этим воспользоваться.

- Вы в курсе, что «Рубин» считается самым неудобным соперником для «Динамо» в российской истории?

- Хорошо, что напомнили мне об том факте. Может быть, традиционно «Рубин» считается неудобным соперником для «Динамо», но мы не смотрим на историю взаимоотношений этих команд. Для нас важно сыграть в лучшую игру, показать лучшее качество футбола, также провести интенсивный матч, пробежать 120 км, как мы это сделали в наших последних встречах. Мы очень большой упор делаем на наше физическое состояние, они показывают это в каждом отдельном матче. Очень много ускорений, очень много работы, поэтому для нас будет очень важно выиграть в этой встрече и забрать три очка в Москву.