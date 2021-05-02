Хван – о победе над «Динамо: «Мы здорово действовали именно как команда»

Корейский полузащитник «Рубина» Ин Бом Хван прокомментировал победу над «Динамо» (2:0).

«Непростая игра, непростой соперник, но сегодня мы здорово действовали именно как команда, не сбивались на индивидуальные действия», - цитирует полузащитника пресс-служба «Рубина».

24-летний футболист сборной Южной Кореи сыграл двадцать матчей за «Рубин» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Напомним, что Хван перешёл в казанский клуб из «Ванкувера» в августе, сумма трансфера составила порядка двух с половиной миллионов евро.

После двадцати восьми туров «Рубин» занимает четвертое место в российской Премьер-лиге.