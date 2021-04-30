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Тюкавин впервые был назван лучшим игроком месяца в «Динамо»

30 Апреля 2021, 22:25,

Юные футболисты московского «Динамо» Константин Тюкавин и Арсен Захарян получили наибольшее количество голосов в опросе на звание лучшего футболиста апреля. 18-летний Тюкавин победил (38,8% голосов), ненамного опередив Захаряна (34,1%). В активе форварда - победителя опроса гол и три ассиста в четырех апрельских матчах. Третье место с показателем 10,5% стал защитник Иван Ордец. В тройку лучших не попал вратарь Антон Шунин, который до этого становился лучшим четыре раза кряду.

В чемпионате России «Динамо» делит четвертое место. Команду Сандро Шварца ждут матчи с «Рубином», «Локомотивом» и ЦСКА.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Арсен Захарян, Константин Тюкавин
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