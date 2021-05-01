Шварц объяснил непопадание Захаряна и Тюкавина в стартовый состав

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча с «Рубином» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- В запасе остались Захарян и Тюкавин. Это не было проблемой по ходу матчу? Хотя молодежь динамовская вышла во втором тайме.

- Сегодня перед игрой был план, чтобы ребята вышли свежими, чтобы придать новый импульс игре.

- Матч был очень важным с точки зрения борьбы за еврокубки. Какое сейчас настроение в раздевалке? Потому что, по сути, календарь соперников практически не позволит пробиться в еврокубки.

- Да, конечно, настроение не самое лучшее в раздевалке. Но сейчас нам очень важно собраться и готовиться к двум последующим матчам независимо от положения в турнирной таблице.