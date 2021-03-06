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Кириченко: «ЦСКА был просто обязан брать три очка с «Ахматом»

06 Марта 2021, 16:19,

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал результат матча 21 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, в котором «армейцы» на своём поле принимали «Ахмат» (2:0), в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Результат ожидаемый. Не видел, как складывалась игра, поскольку не имел возможности посмотреть. ЦСКА точно был фаворитом, играя дома. Да и, проиграв в прошедшем туре, «армейцы» просто обязаны были брать 3 очка. Более того, «Ахмат» сейчас явно не в лучшей форме - команда находится уже недалеко от зоны вылета, не по количеству очков, а по месту в таблице, конечно», - сказал Кириченко.
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: ЦСКА Москва, Дмитрий Кириченко
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